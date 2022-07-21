Наш справочник путешественника
Мы постепенно возобновляем наши рейсы. Посмотрите, в какие пункты назначения мы летаем в настоящий момент.
Гарантированное перебронирование
Мечтаете об отпуске, но опасаетесь вынужденной отмены рейса? Забронируйте авиабилет KLM и измените бронирование без дополнительной платы.
Защитные маски обязательны
Ношение защитной маски обязательно во время посадки и на борту наших рейсов. Не забудьте взять личную защитную маску.
Возврат стоимости
В зависимости от того, был ли отменен Ваш рейс, Вы можете запросить ваучер на путешествие или денежную компенсацию.