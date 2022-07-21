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  • Защитные маски обязательны

    Ношение защитной маски обязательно во время посадки и на борту наших рейсов. Не забудьте взять личную защитную маску.

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  • Возврат стоимости

    В зависимости от того, был ли отменен Ваш рейс, Вы можете запросить ваучер на путешествие или денежную компенсацию.

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